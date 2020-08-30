ВВС США обвинили Россию в «непрофессиональном» перехвате бомбардировщика B-52

30.08.2020, 13:53, Разное

Американские ВВС обвинили Россию в непрофессиональных действиях ее военных. Накануне самолеты российского воздушного флота перехватили бомбардировщики США B-52.

Воздушное судно американской армии пролетало над Черным морем вблизи границы Российской Федерации. Вследствие такого маневра военных США российские военнослужащие вынуждены были совершить перехват истребителем-бомбардировщиком Су-27. Такой шаг вызвал возмущение у Вашингтона, который обвинил Россию в применении непрофессиональной и небезопасной тактики перехвата.

Как заявляют официальные представители Соединенных Штатов, B-52 возле границ РФ не совершал ничего, что бы могло нести угрозу РФ. Согласно заявлению руководства ВВС США, самолет выполнял штатные операции, находясь над акваторией международных вод Черного моря.

Между тем именно россиян они обвинили в пересечении траектории полета американского бомбардировщика, что было большим риском для воздушных судов обеих стран. По их данным, российские самолеты прошли в 30 метрах от носа B-52. Это несовместимо с нормами, принятыми для авиасообщения и полетов военного флота. В ответ на подобные претензии, пишет «Ньюинформ», российские специалисты Национального центра управления обороной ответили, что Су-27 не нарушил ни одной нормы и не пересекал границ.