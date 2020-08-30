Итальянские СМИ отметили профессионализм лечивших Навального омских врачей

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30.08.2020, 13:48, Новости дня

Итальянские СМИ прокомментировали ситуацию с блогером Алексеем Навальным, отметив профессионализм российских врачей и скорость их работы.

Статья профессора университета ЛУИСС Гвидо Карли (Рим) и Университета Урбино Игор Пеличчари о Навальном была опубликована в самой большой газете в Италии Il Giornale. 

«Российские власти сделали все, чтобы спасти жизнь Навального. Поразительно, что за 44 часа госпитализации в Омской больнице Навальный избежал смерти, прибыв в госпиталь с невероятной скоростью, через полчаса после приземления самолета, что сводит на нет любые домысли о желании убить его, так как самым простым способом было бы «не успеть», – пишет издание.

Автор статьи подчеркнул, что Навальному провели восемь биохимических анализов крови и 11 анализов газов крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 тестов на глюкозу, 4 общих анализа мочи, а также МРТ. 

Газета отмечает, что по прибытию в омскую больницу Навальному немедленно ввели инъекции атропина, которые стабилизировали его состояние. 

«Все это позволяет предположить, что за отравлением Навального стоит не Кремль», – подчеркнуло издание. 

Статья профессора о Навальном также была опубликована на одном из самых читаемых новостных ресурсов в Италии Formiche.

По его словам, «Навальный раздражает власти, он не представляет непосредственного риска, и его убийство повлекло бы гораздо большие проблемы, чем терпение, как это происходило все эти годы».

Профессор подчеркнул, что Навальный прибыл в госпиталь очень своевременно, через полчаса после экстренного вызова, отправленного самолетом при приземлении. 

Также он уточнил, что лечение, в том числе по срокам, спасло жизнь пациента. «Опять же, довольно странная эффективность и доступность для пациента, которого хотели убить», – отметил автор статьи. 

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам Омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента. 

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск. 

Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.



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