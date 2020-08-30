 

Эксперт назвал нелогичным объяснение Индией решения не участвовать в учениях «Кавказ-2020»

30.08.2020, 13:48, Новости дня

Коронавирус не помешал индийской армии перебрасывать подразделения во время инцидента с Китаем. Вызывает удивление то, что об отказе Индии «из-за вируса» участвовать в учениях «Кавказ-2020» стало известно буквально накануне маневров, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о внезапном отказе индийских военных прибыть на международные учения в Россию.

«Будет или не будет страна участвовать в международных учениях, и если будет, то в каком формате – определяется и согласовывается заранее. Определяется перемещение групп участников – какое число военнослужащих, какое количество техники прибудет на маневры. Определяются логистика и маршруты перемещения на полигонах, проживание, питание и так далее. Международные учения «Кавказ-2020» начинаются уже в сентябре, но лишь сейчас Индия сообщила об отказе. Это очень странно», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

В воскресенье, со ссылкой на минобороны Индии появилось сообщение о том, что страна отказалась от участия в международном стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». «Индийские подразделения участвовали в учениях «Центр-2019», хотя и в ограниченном количестве», – напомнил Леонков.

Сообщается, что нынешнее решение принято «ввиду пандемии и связанных с этим трудностей, в том числе логистических». Как уточняет ТАСС, сообщение появилось в официальном аккаунте индийского минобороны в Twitter.

«Сейчас, действительно, на территории Индии коронавирус еще продолжает распространяться – если судить по статистике, заметен прирост и есть сложности с ликвидации последствий», – отметил Леонков. На данный момент Индия – на третьем месте в мире по числу случаев COVID-19 после Соединенных Штатов и Бразилии, суммарное число заболевших коронавирусом превышает 3,46 млн человек.

«Но, в разгар пандемии имела место напряженность на границе Индии и Китая, и тогда COVID-19 не помешал переброске индийских подразделений по стране», – подчеркнул Леонков. Напомним, что в мае и июне на территории Ладакх в Гималаях имели место стычки между индийскими и китайскими военными, в которых участвовало в общей сложности 250 человек с обеих сторон.

Эксперт предположил, что причина для отказа индийцев от участия в учениях «Кавказ-2020» – имеет не эпидемиологический, а иной, возможно политический характер. Напомним, что накануне в индийской прессе появились сообщения – на совещании в минобороны Индии было высказано мнение, что не следует участвовать в мероприятии, на которое также приглашены военные из Пакистана и КНР. Как известно, Пакистан – традиционный оппонент Индии  в Южной Азии, а отношения Нью-Дели с Пекином не вышли из кризиса после летних пограничных инцидентов.

В истории с внезапным отказом Индии вызывает удивление еще один момент, отметил Леонков. «На моей памяти до сих пор не было такого, чтобы минобороны этой страны оповещало о чем-либо столь важным через Twitter,  – констатировал военный эксперт. –  Обычно это делается официально, и наше министерство обороны не стесняется публиковать такого рода заявления. Поэтому пока я не совсем доверяю сообщению – хотелось бы дождаться официального заявления».

Подобные заявления через Twitter появлялись и во время других сложных ситуаций – например, когда возникали сложности с поставками российской военной техники, констатировал Леонков. «Но, как выяснилось, последующие официальные заявления были более сдержанными», – указал собеседник. Поэтому пока с реакцией следует подождать, полагает эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о динамике российско-индийских отношений, а также об их китайском аспекте. Кроме того, как  отмечала газета ВЗГЛЯД, конфликт Индии и Китая несет для РФ большие риски



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