Александр Невзоров займётся православной миссионерской деятельностью в странах Африки

30.08.2020, 13:27, Разное

Российский журналист Александр Невзоров заявил о сотрудничестве с РПЦ в вопросах распространения православной веры в отдаленных уголках планеты.

Первым его заданием в качестве миссионера станет поездка в Руанду, где в бедных и труднодоступных деревнях нет возможности построить храмы или содержать священника.

Спецрейсом из Санкт-Петербурга вместе с самим Невзоровым будет доставлена новейшая армейская переносная часовня и молитвенный домик с иконами, а также небольшая полевая кухня для приготовления куличей на праздники и персональный переводчик на язык племени тутси.

– Мы, культурные люди, несём просвещение, а бедные люди из Африки в нём нуждаются. Я делаю это без корысти или похвалы, а только во славу Господа нашего Иисуса Христа и мирового прогресса, — пояснил Александр Невзоров.