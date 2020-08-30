 

Путин лично приедет в охваченную протестами Белоруссию после нового звонка Лукашенко

30.08.2020, 13:23, Разное

В воскресенье президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились в пятый раз. Главы государств традиционно обсудили двусторонние отношения между странами и договорились расширять сотрудничество по всем направлениям.

О чем еще говорили политики – доподлинно неизвестно, но можно предположить, что Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Сегодня Батьке исполнилось 66 лет. Однако главным итогом переговоров стала договоренность о встрече, которая, по данным пресс-службы Кремля, состоится в ближайшие недели в охваченном протестами Минске.

Стоит отметить, что в середине августа Александр Лукашенко обратился к Москве за помощью в связи с напряженной ситуацией в Белоруссии, напомнив, что у двух стран есть обязательства в рамках Союзного государства России и Белоруссии и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вскоре после этого Владимир Путин объявил о создании резерва российских силовиков для помощи “младшему брату”.

Лукашенко заверил, что российских силовиков смогут задействовать только в случае угрозы вторжения других государств, недвусмысленно намекнув при этом, что считает акции протеста в стране управляемыми извне. Однако Путин заявил, что стражей порядка могут применить и в том случае, если митингующие перейдут к агрессивным действиям и насилию.

Напомним, что массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов, по итогам которых Александр Лукашенко якобы набрал более 80% голосов. Граждане выразили свое несогласие с результатами голосования, выйдя на улицы с требованием проведения честных и справедливых выборов.



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