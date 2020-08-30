 

Пластический хирург считает одной из причин смерти Легкоступовой курение

30.08.2020, 13:17, Разное

Пластический хирург Владимир Плахотин высказал свое мнение о причинах смерти Валентины Легкоступовой. Медик считает, что одним из таких факторов стало ее курение.
По словам специалиста, врачи больницы, в которой находилась певица, предприняли все необходимые меры для спасения звезды. Однако состояние здоровья Легкоступовой оказалось слишком тяжелым, поэтому 14 августа она скончалась. По мнению Плахотина, заслуженная артистка была подключена к аппарату искусственного поддержания жизни. Отключили ее от оборудования после критического ухудшения.

Что же до причин, которые привели к такому печальному исходу, то таковой пластический хирург называет курение. Скорее всего, в ходе операции Легкоступовой выпустили кровь из гематомы на голове, что должно было устранить давление на сосуды мозга. Но из-за влияния на организм никотина такая манипуляция уже не помогла звезде. Произошло кровоизлияние в мозг, что и вызвало смерть.

Госпитализировали Валентину Легкоступову после падения в ванной, при этом певица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые коллеги и друзья артистки считают виновником смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» ее мужа, Юрия Фирсова, замуж за которого она вышла в июле. Умерла певица, как пишет «Слово и дело», на 55 году жизни, так и не выйдя из комы.



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