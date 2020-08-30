В РФ запустили челлендж «Было – стало»

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30.08.2020, 13:08, Новости дня

В РФ запустили Всероссийскую акцию «Челлендж #было_стало», инициированный сообществом «Молодые инженеры ТЭК».

При поддержке Минэнерго РФ и Росмолодежи в рамках кампании по популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования в преддверии профессиональных праздников «Дня шахтера» и «Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности» запускается Всероссийская акция «Челлендж #было_стало», сообщается на сайте министерства энергетики.

Акция направленная на поддержку и освещение изменений во всех отраслях экономики и промышленности России. Она продлится с 30 августа по 6 сентября 2020 года.

Целью акции является демонстрация изменений в энергетической отрасли. Для участия в ней необходимо опубликовать соответствующий фотоколлаж в формате «было-стало» в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и «Одноклассники».

«Наша страна стремительно меняется, в том числе и топливно-энергетический комплекс – это и цифровизация, и умные сети, роботизация и даже совершенно новые способы подготовки кадров. Молодежь ТЭК инициировала этот челлендж, чтобы узнать самим и наглядно показать всем, какие происходят изменения. Минэнерго РФ безусловно поддерживает эту инициативу и призывает всех принять участие в акции», – сказал заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

Кроме того, замминистра в рамках открытого диалога обсудил с молодыми специалистами и студентами развитие топливно-энергетического комплекса, в частности вопросы цифровизации как драйвера технологических перемен ТЭК.



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