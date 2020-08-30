Более 360 белорусских спортсменов потребовали проведения новых выборов в стране

30.08.2020, 12:35, Новости дня

Более 360 белорусских спортсменов потребовали от властей Беларуси провести повторные выборы президента. Об этом говорится в обращении, обнародованном онлайн-изданием “Tribuna.com Беларусь” 29 августа.

“Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан”, – говорится в обращении.

Его авторы потребовали от властей освобождения политзаключенных, прекращения насилия со стороны силовиков, проведения расследования, наказания для виновных в издевательствах над участниками протестов и оказания всяческой помощи пострадавшим.

“В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации и комитеты”, – говорится в заявлении.

Среди авторов обращения – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и Беларуси, тренеры национальных сборных. В списке подписавших документ 363 человека.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.