Первый в мире тигр-вегетарианец скончался в возрасте двух лет

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30.08.2020, 12:18, Разное

В США умер тигр-вегетаранец, содержавшийся организацией PETA – известными борцами за права животных. Зверю было два года и два месяца, предположительной причиной его гибели называют истощение, однако зоозащитники не подпускают ветеринаров к трупу для детального исследования и заявляют о планах кремировать животное.

Тигр по имени Этан был взят PETA из зоопарка в Центральноафриканской Республике в возрасте 6 месяцев. Вскоре зоозащитники объявили, что он решил стать вегетарианцем и отныне будет есть только растительную пищу. Многие указывали на резко снижавшийся вес тигра, но в PETA заявляли, что «Этан просто хорошо следит за собой».

«Смерть нашего питомца лишний раз подчёркивает, какой чудовищный мир создало общество потребления, общество насилия над животными, общество, где нет места таким прекрасным и сильным созданиям. Мы будем помнить Этана, как первого тигра, осознанно отказавшегося от навязанного человеком потребления мяса и выступившего таким образом за права животных во всём мире», – заявил Стивен Макнилл, куратор питомца, где содержался тигр.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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