 

Российских учителей решили не заставлять прививаться от коронавируса

30.08.2020, 12:08, Новости дня

Министерство просвещения РФ не будет требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

«Прививка – это всегда дело добровольное», – сказал Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, никто не будет заставлять учителей делать прививку, поскольку это дело «каждого конкретного человека». 

Ранее директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова сообщила, что решение о введении карантина в случае возникновения очагов коронавируса российские школы будут принимать самостоятельно. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. В то же время она признала, что такое решение является вызовом.



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