 

Названы продукты, эффективно снижающие уровень холестерина

30.08.2020, 11:53, Разное

Диетологи рассказали об эффективном способе, позволяющем понизить холестерин без лекарственных препаратов. Доктора заявляют, что 80% вещества производится печенью, а 20% проникают с продуктами питания.
Холестерин приносит не только вред, но и может оказать пользу. Он участник синтеза гормонов и витаминов, улучшает кровеносные сосуды. Но если его показатели выше 5,5 миллимоль на 1 литр тогда он вредит организму. Повышается количество атеросклеротических бляшек в сосудах, скорость кровотока ослабевает.

Для борьбы с повышенным холестерином используют лимонный сок и чеснок. В них содержатся вещества, удерживающие рост липидных образований и расширение воспалительного процесса в кровеносных сосудах. В рацион нужно ввести жирную рыбу и помидоры, сушеные яблоки, так как их пищевые волокна избавляют от развития атеросклероза.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Мнение: Если вас бросили

14.07 / Мнение: В космосе нас уже даже арабы обгоняют?

18.08 / Оккупация Белоруссии: коллаборационизм и чудовищные трагедии (18+)

04.08 / Романтика в Нью-Йорке: дочь Умы Турман Майя Хоук и Том Старридж подтвердили роман

06.08 / Шоу-прообраз “Кукол” на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

25.07 / Мнение: Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

15.08 / БелАЗом по режиму

06.08 / Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

10.07 / Эмбер Херд рассказала о насилии Джонни Деппа во время пьяного дебоша в самолете

19.08 / В состав координационного совета белорусской оппозиции вошли представители Caterpillar и JCB

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска