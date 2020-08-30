Названы продукты, эффективно снижающие уровень холестерина

30.08.2020, 11:53, Разное

Диетологи рассказали об эффективном способе, позволяющем понизить холестерин без лекарственных препаратов. Доктора заявляют, что 80% вещества производится печенью, а 20% проникают с продуктами питания.

Холестерин приносит не только вред, но и может оказать пользу. Он участник синтеза гормонов и витаминов, улучшает кровеносные сосуды. Но если его показатели выше 5,5 миллимоль на 1 литр тогда он вредит организму. Повышается количество атеросклеротических бляшек в сосудах, скорость кровотока ослабевает.

Для борьбы с повышенным холестерином используют лимонный сок и чеснок. В них содержатся вещества, удерживающие рост липидных образований и расширение воспалительного процесса в кровеносных сосудах. В рацион нужно ввести жирную рыбу и помидоры, сушеные яблоки, так как их пищевые волокна избавляют от развития атеросклероза.