Мнение: Биография Иоанны Хмелевской

30.08.2020, 11:51, Разное

Нашла свои старые записи по прочтению автобиографии писательницы, пусть тут лежат:

Читаю многотомную автобиографию Иоанны Хмелевской. В первый раз читала ее лет пятнадцать назад и реагировала на всякие хохмочки, она же так забавно описывала всякие дурацкие ситуации с собой и своими знакомыми, ага.

Теперь аз есмь тетенька с жизненным опытом, и эта книга кажется теперь летописью существования женщины, которая подростком пережила оккупацию, Варшавское восстание, где застряло несколько ее родственников-мужчин. Вышла замуж по залету в 17 лет за идиота, родила ему двоих детей, брала подработки всегда, в особенности во время первого года после родов (и очень радовалась декретному отпуску, потому что во время него можно много сторонних заказов сделать). Про жизнь в квартире с таким крохотным метражом, что чертежную доску было не развернуть. Про то, как в 1960-е доставали колготки и воровали уголь. Муж на 11 году брака влюбился в молоденькую и ушел. Хмелевской уже 28 лет, она чувствует себя полностью раскатанной в асфальт. Ей хватает мозгов не отдавать ему квартиру и договориться об алиментах на детей.

Потом она сидит в квартире без мужа. И радуется, что теперь она может подрабатывать в любое время, и он не будет отвлекать ее своими глупыми придирками и приказами делать то-то и то-то. Что расходы теперь как-то заметно сократились даже.

Через несколько лет она заводит себе этого прокурора, Дьявола (ну, помните), который офигенно красив и манипулятор. Она оплачивает ему покупку двух (!) машин: сначала шкоды, а потом, когда он ее разбивает, привозит ему из-за границы иномарку. Хмелевская заграницей покупает ее на себя, но Дьявол в Польше, не спросясь, оформляет на свою фамилию, потому что ему так удобней. Вообще он пытается ее по-нарциссически прогибать самыми разными способами. Но поскольку это все-таки Хмелевская (с ее темпераментом и реально "неадекватностью"), ему этого не удается. Как-то у них происходит ссора (видимо, из-за его постоянных измен), и она пытается его убить. Совершенно по-настоящему пытается. Он сбегает от нее на балкон, она бьет дверь и осколком стекла повреждает себе правую руку, вены-артерии. Руку едва удается спасти, ажурные швы. Два месяца неподвижности (для этого руку заковывают гипс). После его снятия она долго занимается физиотерапией и попыткой восстановления подвижности. Но писать все-равно тяжеловато, предпочитает пишущую машинку. Возможно, это было одной из причин, по которым она в итоге бросила черчение (архитектуру) и стала писательницей.

***

Дочитала в ее автобиографии, как Хмелевская избавилась от Дьявола. Вводные – он брюнет-красавчик манипулятор, который постоянно доводит ее до нервных срывов и изменяет, она за ним не замужем, но в квартире прописала. Ей почти уже сорок, в Дании за год она заработала на автомобиль, привезла его в Польшу, оставила дома. Он ездит на этом фольксвагене, машина зарегистрирована на него, но куплена на нее. Второй раз уехала в Данию зарабатывать, тоже на год. Оба отъезда связаны не только с возможностью заработать, но и пожить отдельно от него, потому что токсичность из отношений так и прет уже. К концу ее второго года пребывания в Дании она уже смогла сепарироваться психологически, да и подруги, которые приезжают из Польши, привозят разведданные (например, о том, с какой из их знакомых он спит), а также о том, что он воспринимает ее не как женщину, а как "богатую тетушку", которую можно все время разводить на деньги и подарки.

Итак, она вернулась окончательно в свою квартиру. Опять ссоры. Она явно уже не хочет с ним жить, разлюбила. Проблема — как выставить (это всегда самое сложное с такими нахлебниками). Вышло быстро случайно, от чистосердечия (нарочно бы такая интрига не прошла). Сели поговорить, Хмелевская Дьяволу "так мол и так, разлюбила, уходи". "Не уйду! Я тут прописан". И она ему сдуру: если сегодня выметешься из квартиры, можешь забрать себе автомобиль. А вы представляете, что такое в 1970 году в коммунистической Польше новый фольксваген-жук? Ну Дьявол подумал и согласился съехать, причем ушел в полной уверенности, как обычно у таких нарциссов, что через неделю она прибежит умолять его вернуться. В общем, она сидит в облегчении в пустой квартире без своего вампирчика (а таких действительно только жадностью можно сковырнуть). Тут ей позвонила подруга, та ей все рассказала. Подруга на нее наорала: "Ты год ишачила, чтобы эту машину купить, и теперь ее так просто даришь?!!!". В общем, дала Хмелевской моральную поддержку.

На следующее утро Хмелевская звонит Дьяволу, который уже перебрался к новой зазнобе и говорит, что передумала отдавать ему машину. Чем вводит его в кондрашку. Он отказывается ей возвращать тачку (его логика понятна, он честно отработал телесными утехами). На счастье, за годы совместной жизни у нее завалялась какая-то его расписка на крупную сумму, с которой бы ему надо было бы заплатить налоги, а он не заплатил, и как прокурора его за это могут уволить. Накрученная подругой до состояния бешенства, она прямо шантажирует его этой бумажкой и выцарапывает свою машинку обратно. В общем, вышло очень элегантно с выпиныванием мужика из квартиры, но лишь потому, что экспромт. Обдуманную злонамеренность он бы почувствовал сразу, и не повелся бы (и еще год бы на ее жилплощади отсвечивал, знаем таких).