 

Офицера ВС Франции заподозрили в шпионаже в пользу России

30.08.2020, 11:48, Новости дня

Прокуратура Франции начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил страны в связи с подозрением в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им важных сведений, сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче [важной информации] или нанесении ущерба безопасности», – цитирует ТАСС Парли.

По ее словам, министерство вооруженных сил обратилось в прокуратуру, в связи с чем в отношении офицера была начата соответствующее расследование. 

В июле в шпионаже на Россию заподозрили офицера ВМС США.



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