В Белоруссии задержаны 29 участников субботних протестов

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30.08.2020, 11:48, Новости дня

В Белоруссии на несанкционированных акциях в субботу, 29 августа, задержали 29 человек, сообщило МВД республики.

«Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Белоруссии состоялись акции протеста против результатов выборов и силовых разгонов митингов. В Минске на площади Независимости несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности», некоторые из них взяли с собой цветы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



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