 

Мнение: Греческие войска переброшены на Кастелоризо

30.08.2020, 11:33, Разное

Греки на туристических паромах перебрасывают войска на остров Кастелоризо у побережья Турции, на морские воды вокруг которого Турция заявляет территориальные претензии. Фактически, войска Греции расположены тут в 2-х километрах от турецкой территории.
Ценность этого острова заключается в том, что греки считают экономическую зону вокруг него своей и соответственно, мешают Турции претендовать на кусок территории между Кипром и Критом, которая в свою очередь пытается найти юридическую аргументацию для своих претензий, даже в условиях, когда США, ЕС и НАТО не поддерживают претензиии Эрдогана и предлагают ему отказаться от давления на Грецию. Турция на текущий момент отвергает такой расклад и требует перекроить границы "по-справедливости". Но Афины уже ясно дали понять, что не уступят туркам ни метра своей территории.

Источник: Colonel Cassad



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