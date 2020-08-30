Учёные: Седые волосы могут сигнализировать о проблемах с сердцем

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30.08.2020, 11:13, Разное

Испанские учёные выяснили, что седые волосы могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Однако результаты исследований говорят о существовании и других признаков нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Научные работники провели анализ данных о состоянии здоровья 545 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет. Выяснилось, что добровольцы с большим количеством седых волос в 80% случаев имели проблемы с сердцем. Появление седины специалисты нередко связывают с развитием заболевания коронарной артерии, которое провоцирует накопление холестериновых бляшек. Кроме данного признака, организм может подавать знаки о нарушениях работы сердца другими способами.

Одним из них является храп, который иногда возникает из-за состояния апноэ, характеризующегося перебоями в процессе дыхания во сне. При данных обстоятельствах нередко происходят изменения, провоцирующие повышение кровяного давления, ухудшение кровотока и увеличение нагрузки на сердце.

Мышечные спазмы, онемение или холод в конечностях говорят о плохом кровотоке или закупорке артерий, что чревато опасными последствиями. Тёмные пятна под ногтями, которые появляются без объективной причины, могут также сигнализировать о проблемах с сердцем. При этом синеватый оттенок кожи говорит о снижении количества кислорода в крови, что повышает вероятность тромбозов.



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