Эксперты рассказали, стоит ли покупать смартфон с глобальной версией прошивки

30.08.2020, 11:13, Разное

Эксперты рассказали, стоит ли приобретать смартфон с глобальной прошивкой или же лучше отдать предпочтение модели с пометкой Ростеста. Как правило, последняя продается с наценкой в 20%. Однако, исходя из потребностей покупателя, она может и не понадобиться.

Разновидности версий

Китайские производители смартфонов уже несколько лет выпускают продукцию в различных версиях прошивки. Среди них выделяю смартфоны, предназначенные для внутреннего китайского рынка, где установлена глобальная прошивка, европейские «EU» или «Global Version» и с пометкой Ростест «РСТ».

Комплектация и упаковка

Здесь присутствуют очевидные различия. Все надписи на упаковках смартфонов, предназначенных для международного рынка, сделаны на английском языке. Кроме того, присутствует красная наклейка «Global Version». Документация вложена также на английском языке, пользователь получает оригинальную зарядку с европейской вилкой.

Если говорить об азиатской версии, то в инструкции пользователь не встретит английского языка. Зарядка предназначена для китайской розетки, поэтому придется докупать переходник на европейскую вилку. Что касается смартфонов с пометкой Ростест, то документация написана на русском языке, зарядка имеет европейскую вилку.



Прошивка смартфона

Очень много вопросов возникает именно на данном этапе. Принято считать, что перепрошитое устройство не способно выполнять ряд функций. Однако эксперты решили развеять данный миф. С завода азиатская версия не имеет русского языка, но в специализированных сервисах впоследствии на устройства устанавливается Глобальная прошивка по аналогии с Global Version. При продаже этот факт указывается.

Устройства с Global Version и пометкой Ростест уже с завода обладают Глобальной прошивкой. В итоге все три получают одинаковое программное обеспечение.

Поддержка 4G

Здесь и заключается главное отличие между смартфонами, предназначенными для международного и китайского рынков. Технологией LTE может применяться гораздо более широким спектром частот по сравнению с GSM и UMTS. 4G способна работать, как на сверхвысоких, так и на сверхнизких, также она может объединить в один канал сразу несколько диапазонов. По словам экспертов, разница в скорости между азиатской и европейской версией на практике будет практически незаметной.



Описание версии Ростест

Смартфоны с пометкой «РСТ» мало чем отличаются от тех, кто получил Global Version. Устройства проходят сертификацию по стандартам Евротеста. На полученный сертификат в РФ накладывается еще один – отечественный. Все это влечет дополнительные затраты: как правило, такие девайсы продаются на 20% дороже.

У покупателя есть право ремонтировать смартфон в течение гарантийного срока в официальных дилерских центрах по стране. Эта возможность отсутствует у обладателей устройств с азиатской прошивкой и Global Version. Для таких девайсов каждый конкретный магазин предоставляет собственную гарантию.

Различия в работе модуля NFC

Не так давно компания Xiaomi ввела ряд изменений в процедуру прошивки выпускаемых смартфонов. Из-за них появились дополнительные ограничения, которые выпали на долю азиатских версий.

Теперь для установки Global Rom на Xiaomi нужно разблокировать загрузчик. Сама же процедура является довольно простой, ее пошаговая инструкция присутствует в интернете. Минусом считается ее продолжительность, поскольку процесс может занять 360 часов. В смартфонах этого бренда после прошивки загрузчик остается разблокированным. Система NFC работает через Google Pay, поэтому функционирование зависит от требований и разрешений к телефону. В данном случае загрузчик должен быть заблокирован. Соответственно, опция бесконтактной оплаты работать не будет.



Если говорить о китайской версии Huawei Honor, то проблема является более существенной. Здесь отсутствуют нововведения по прошивке, то есть, загрузчик может находиться в любом состоянии. Однако в версии для азиатского рынка модуль бесконтактной оплаты зачастую отсутствует. Все дело в том, что эта опция не является востребованной в КНР. Все оплаты в Поднебесной происходят по QR-коду.

Исходя из собственных предпочтений, пользователь должен сам решать, можно ли сэкономить, купив перепрошитую азиатскую версию смартфона с переходником для зарядного устройства или же доплатить за европейскую модификацию и российский сертификат. Если речь идет о бюджетном девайсе, где нет топовых функций, то можно вполне купить вариацию подешевле.