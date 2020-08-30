НАБУ должно объяснить обществу причины многолетних спекуляций о “Роттердам плюс”

30.08.2020, 11:10, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро должно объяснить причины почти четырехлетних спекуляций вокруг дела “Роттердам плюс”, а не перекладывать вину за провал расследования на Специализированную антикоррупционную прокуратуру или Службу безопасности Украины. Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

“На днях САП закрыла дело в отношении “Роттердам плюс”, потому что от НАБУ не нашло доказательств. Убытки, о которых так громко заявлялось, так и не довели. Почти четыре года спекуляций, после которых очень трудно объяснить обществу кто ошибался, кто врал. Вместо объяснений имеем перекидывание ответственности на САП и СБУ, что является комфортной тактикой по любому проваленному следователями делу”, – заявила народный депутат.

Она добавила, что НАБУ должно отчитаться о проваленной дело в том числе и перед президентом.

В то же время Буймистер надеется, что ситуация вокруг решения Конституционного Суда относительно полномочий директора НАБУ будет решена цивилизованно и не нанесет Украине репутационный ущерб.

В ці дні навколо антикорупційної системи ведеться багато маніпуляцій. НАБУ – орган, який має викривати скандальні… Posted by Liudmyla Buimister on Laupäev, 29. august 2020

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

В расследовании дела “Роттердам плюс” принимали участие 15 детективов НАБУ и семь прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, отмечал “Цензор.НЕТ”.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.