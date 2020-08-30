Шмыгаль: Ожидаем, что в 2022 году средние зарплаты по Украине будут на уровне 15 тыс. грн

30.08.2020, 11:10, Новости дня

Украинское правительство ожидает, что в 2022 году в стране средние зарплаты буду на уровне 15 тыс. грн. Об этом 29 августа в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 году средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн”, – написал он.

Премьер также добавил, что уже более 5 млрд кредитов выдали по программе “5-7-9%” и еще более 300 млн грн компенсировали фермерам, чтобы они могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела.

“Промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+1,4% по сравнению с июнем этого года). Через пик экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост”, – отметил он.

Шмыгаль также добавил, что продолжается приватизация убыточных госпредприятий и 3000 таких гсопредприятий будут проданы.

“На этой неделе правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это “Нафтогаз”, “Укрпошта”, “Укрзалізниця”, “Энергоатом” и другие. Все они останутся под руководством государства. Также будут приватизированы более 100 предприятий оборонного сектора”, – рассказал он.

#Економіка_тижня🔹 У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень та склали 11,6 тис. гривень…. Posted by Денис Шмигаль on Laupäev, 29. august 2020

28 июля Государственная служба статистики проинформировала, что в Украине выросла официальная средняя зарплата: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

25 августа депутаты Верховной Рады приняли законопроект, согласно которому с 1 сентября минимальная зарплата будет составлять 5 тыс. грн. 29 августа документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.