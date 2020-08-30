 

Мэр Коломыи о росте заболеваемости COVID-19: Когда 500 молодцов гуляет свадьбу, с ними уже ничего нельзя сделать

30.08.2020, 11:10, Новости дня

Причиной вспышки коронавирусной инфекции в Коломые Ивано-Франковской области стали свадьбы. Об этом в комментарии Общественному 28 августа заявил мэр города Игорь Слюзар.

Город находится в “красной зоне” уже две недели. Мэр рассказал, что заболеваемость среди населения ежедневно растет, больницы города уже переполнены.

“Мы знаем источник заболеваемости. Это свадьбы, которые проводились до 8 августа. Эта волна подходит к заверешення. Но с завтрашнего дня [с 29 августа] опять начинаются свадьбы. И это снова, когда в селе, в палатке, 500 человек, а к сожалению, у нас есть такая традиция. И проконтролировать это … Полиция приезжает, штрафует. Но когда 500 молодцов гуляет, с ними уже ничего нельзя сделать”, – подчеркнул Слюзар.

По его словам, негативно на ситуацию с коронавирусом влияет и предвыборная пора. Так, за последнюю неделю у городской мэрии прошло несколько акций протеста.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине. Новое зонирование начнет действовать с 31 августа. Коломыя попала в “красную” зону.

По состоянию на утро 30 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 119 074. От коронавирусной инфекции скончалось 2527 человек, выздоровело за время эпидемии 56 734 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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