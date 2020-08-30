Прокуратура не нашла нарушений при перевозке собак на рейсах «Аэрофлота»

30.08.2020, 11:08, Новости дня

Прокуратура в ходе проверки не нашла нарушений при перевозке двух собак, пострадавших на рейсах «Аэрофлота» в июне 2020 года, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе прокурорской проверки нарушений не выявлено», – сказал источник ТАСС.

В конце июня пассажирка «Аэрофлота» рассказала, что после перелета на рейсе Москва – Симферополь ей вернули из багажного отсека собаку в окровавленной переноске с поврежденной мордой.

Представитель компании «Аэрофлот» Михаил Демин сообщил, что собака находилась в закрепленной клетке, которая перемещалась правильно и аккуратно, животное в полете могло получить травму самостоятельно.

Второй случай произошел с таксой, хозяйка которой после рейса из Петропавловска-Камчатского получила животное с серьезной травмой глаза.