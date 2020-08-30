Певцов ещё жив – Личное мнение

30.08.2020, 10:55, Разное

Дмитрий Певцов отдыхал с семьёй на море — это нормально. Ненормально то, что вернувшись в Москву, он заболел пневмонией.

Певцов — парень нестарый. Рано ему болеть просто так пневмонией. Однако анализы показали у Димы отсутствие коронавируса.

Забавная ситуация, вы не находите? Всем очевидно, что с Певцовым, но анализы это опровергают.

Хочу показать вам несколько милых картинок. Вот они, ниже:

Что на них видно? Да то, что во всём мире с середины августа началась вторая волна пандемии.

Что хуже всего, если поднять статистику по «испанке», мы увидим, что вторая волна была значительно мощнее первой. Именно она внесла основную долю в смертность. Это вторая волна унесла миллионы жизней, а не первая.

Мне интересно, как так получается, что наша российская статистика по стоит на месте?

Может быть, потому что и у Певцова — пневмония без подтверждения коронавируса? Что уж говорить тут о простых смертных.

Как вы считаете?