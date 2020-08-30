Эксперт сообщил о полезных побочных эффектах кофе

30.08.2020, 10:53, Разное

Джонатан Вальдес, диетолог, сообщил, что главная польза кофе заключена не только в его способностях восполнять энергию. Напиток обладает многими полезными побочными явлениями.

Особенно полезен кофейный напиток для людей, которые тренируются. Кофеин увеличивает адреналин в крови, способствует расщеплению жиров. Кроме того, кофе уменьшает риски возникновения депрессии, диабета 2 типа, болезней сердца и даже рака толстой кишки. Доктора полагают, что связано это с присутствием в напитке полифенолов – химических веществ, которые есть в овощах, фруктах и чае.

Кофе также богат антиоксидантами, помогающими в профилактике хронических болезней. Чтобы напиток стал полезен для сердца, необходимо выпивать в день 2-5 чашек кофе по 300 мл. Но стоит помнить, что фильтрованный кофе имеет ингредиент кафестол, который увеличивает «плохой» холестерин.

Ученые нашли взаимосвязь между регулярным употреблением напитка и уменьшением рисков заболеваний Паркинсона и Альцгеймера. Если обжаривать кофейные зерна, то они вырабатывают соединения фенилинды, защищающие мозг от накопления белков. Также кофе способствует уменьшению жировых отложений. Употребление натощак 4 чашек бодрящего напитка на 4% понижает жировые отложения. Эксперт напоминает, что бодрящий напиток помогает сближать людей, так как считается нейтральным методом увидеться с человеком.