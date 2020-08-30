Доктора рассказали о признаках бессимптомного сердечного приступа

30.08.2020, 10:53, Разное

Доктора Гарвардской медицинской школы рассказали о признаках бессимптомного сердечного приступа, начинающегося без клинических проявлений и болезненных ощущений. Они советуют не игнорировать вдруг возникшее ощущение тошноты.

Сердечный приступ считается следствием ишемической болезни сердца, когда в артериях собираются холестериновые отложения, которые ограничивают полноценный кровоток к сердцу. Инфаркт приводит к ухудшению работы сердца, к возникновению рубцов. После пропущенного приступа риски вторичного разрушения миокарда увеличиваются. Такая патология несет угрозу жизни человека и требует срочной медицинской помощи.

Врачи заявляют, что половину всех инфарктов миокарда в мире составляют бессимптомные приступы. Они имеют мягкие сигналы, что люди зачастую их не замечают. К частым симптомам сердечного приступа относят сильную боль в грудной клетке, отдающую в руку, а также головокружение, холодный пот. Но стоит помнить, что предупреждающим знаком является и сильная тошнота.

Специалисты сообщают, что ощущение тошноты необязательно говорит о сердечной болезни, но необходимо обратиться к специалисту для коррекции проблемы. Если после глотка воды и порции свежего воздуха тошнота не уходит, то нужно показаться врачу, чтобы тот исключил приступ. Для уменьшения жировых отложений в артериях необходимо придерживаться здорового сбалансированного рациона.