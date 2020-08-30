 

Ученые обнаружили новый способ укрепления иммунитета пожилым людям

30.08.2020, 10:53, Разное

Старение организма людей неотвратимо приводит к ослаблению иммунных функций. Ученые заявляют, что люди возрастом от 55 лет могут укреплять иммунную систему благодаря мультивитаминным комплексам.
В эксперименте принимали участие добровольцы, которых разделили на 2 группы. Одни участники получали комплекс, в котором были все нужные элементы для нормального функционирования защитных систем, а также цинк и витамины C и D. Вторая группа участников получала «пустышку».

В результате опыта выяснили, что люди из первой группы стали выздоравливать. У них иммунная система стала функционировать активнее, показатель витамина C увеличился более чем на 120%. Также отметили улучшение функционирования T-клеток, которые работают на уничтожение разных возбудителей заболеваний. Специалисты отмечают, что не изменилось количество витамина D и цинка, но это не противоречит их теории. Такая особенность связанна с типом микроэлементов и процентом их содержания в комплексе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Диетолог Соломатина рассказала об опасности орехов

17.07 / Мнение: Настало время вопросов Украине

22.08 / Польша в рамках декоммунизации заменила Россию на Кастовию

10.08 / Мнение: Пустоватые карманы Российской Федерации…

28.08 / Дженерики: игра в рулетку?

27.08 / Шведские ученые обнаружили под дном океана хламидии, способные жить без кислорода

30.07 / Сатановский назвал предложение США для РФ дружить против Китая циничным

11.07 / Мнение: Логика “поколения ЕГЭ”

01.08 / Мнение: Конец мечтам о форте Трамп

21.07 / Мнение: Волшебная таблетка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска