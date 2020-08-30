Ученые обнаружили новый способ укрепления иммунитета пожилым людям

30.08.2020, 10:53, Разное

Старение организма людей неотвратимо приводит к ослаблению иммунных функций. Ученые заявляют, что люди возрастом от 55 лет могут укреплять иммунную систему благодаря мультивитаминным комплексам.

В эксперименте принимали участие добровольцы, которых разделили на 2 группы. Одни участники получали комплекс, в котором были все нужные элементы для нормального функционирования защитных систем, а также цинк и витамины C и D. Вторая группа участников получала «пустышку».

В результате опыта выяснили, что люди из первой группы стали выздоравливать. У них иммунная система стала функционировать активнее, показатель витамина C увеличился более чем на 120%. Также отметили улучшение функционирования T-клеток, которые работают на уничтожение разных возбудителей заболеваний. Специалисты отмечают, что не изменилось количество витамина D и цинка, но это не противоречит их теории. Такая особенность связанна с типом микроэлементов и процентом их содержания в комплексе.