 

В РФ подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

30.08.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4980 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 990 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 4980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 186, Московской области – 165.

Всего в стране выявлено 990 326 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 806 982 человек, из них 2599 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 17 093 человек.

Накануне, 29 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4941. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 39.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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