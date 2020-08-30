Роскосмос оценил опасность приближения астероида к Земле

30.08.2020, 10:48, Новости дня

В августе астероиды из группы Аполлона 80 раз сближались с Землей, вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землей несущественна, сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Астероиды из группы Аполлона достаточно часто приближаются к Земле, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тыс. км», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землей была рассчитана еще в 2011 году и признана несущественной.

Ранее американское космическое агентство НАСА сообщило, что потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером от 22 до 49 метров пройдет 1 сентября около Земли на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны.