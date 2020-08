Мнение: Первое

30.08.2020, 10:35, Разное

Продолжаю читать про историю ювелирных украшений.

По пути почему-то натыкаюсь на факт, что первое описание женского оргазма в западной литературе оставила в 1150 году монахиня, св. Хильдегарда Бингенская, известная писательница, ученая, медик.

Вот английский перевод:

"When a woman is making love with a man, a sense of heat in her brain, which brings with it sensual delight, communicates the taste of that delight during the act and summons forth the emission of the man's seed. And when the seed has fallen into its place, that vehement heat descending from her brain draws the seed to itself and holds it, and soon the woman's sexual organs contract, and all the parts that are ready to open up during the time of menstruation now close, in the same way as a strong man can hold something enclosed in his fist."

Современный автор, приводящий эту цитату в книге о драгоценностях, честно пишет, что причин цитировать это, вообще-то, у него никаких нету, однако "…the description is too good to leave out".

В связи с этим возникает только один вопрос – а каким годом датируется первое описание в восточной литературе? 1150-м годом до н.э., небось? знаю я их, затейников.