Популярные продукты являются причиной резкого повышения сахара в крови

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30.08.2020, 10:17, Разное

Ученые рассказали о популярных продуктах, которые могут резко увеличивать показатели сахара в крови. Они не рекомендуют употреблять магазинные соусы и не увлекаться ананасами и дынями.
Несбалансированное питание приводит к постоянно высокому уровню сахара в крови, что провоцирует развитие сахарного диабета. Эксперты советуют уменьшить количество употребляемых дынь и ананасов, чтобы предотвратить резкий скачок показателей. Также не стоит увлекаться сухофруктами и свежевыжатыми соками.

Медики напоминают, что опасны и магазинные соусы. В продукции очень высокий показатель углеводов, что резко повышает сахар в крови. Самым популярным соусом считается кетчуп, но в нем много сахара, и диабетикам продукт под запретом, обычным людям употреблять его нужно умеренно. Также нежелательными продуктами считаются майонез, соевый соус, соус барбекю, которые очень насыщены компонентами, отрицательно влияющими на показатель крови. Доктора настаивают, что лучше всего отдать предпочтение домашним соусам из натуральных компонентов.



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