Ксения Собчак вышла замуж за журналиста ИА «Панорама» Григория Касаткина

30.08.2020, 9:58, Разное

Известная телеведущая Ксения Собчак в третий раз вышла замуж. После неудачных браков с актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым избранником светской львицы стал коллега по цеху — журналист информационного агентства «Панорама» Григорий Касаткин, который моложе избранницы почти на 20 лет.

В Измайловский ЗАГС влюбленные прибыли, лежа внутри кабриолета, сделанного на базе «УАЗ» Патриот. По словам молодожёнов, автомобиль является любимым для них и отражает не только их чувства, но и безграничную любовь к Родине. Водителем свадебного транспорта выступил давний друг Собчак — певец Тимати, одетый в белый фрак.

Перед началом торжества невеста сказала, что этот брак — главный в её жизни и намного важнее двух предыдущих. Жених выбрал тёмный костюм и рубашку с принтом в виде ярких экзотических цветов. Наряду с традиционными обручальными кольцами звезды отечественного телевидения решили обзавестись специальными браслетами с гравировкой.

После завершения церемонии росписи молодожёны отправились гулять в свой любимый парк им. Горького. Григорий разорвал на себе рубаху и надетую под ней тельняшку и по старой доброй традиции искупался в фонтане. Впервые в жизни вместе с Ксенией. Далее молодожёны отправились в свадебное путешествие в Геленджик.

После заключения брака телеведущая взяла фамилию мужа и стала Касаткиной.