Модель Volkswagen Polo представлен в премиальном тюнинге

30.08.2020, 9:55, Новости дня

Модель лифтбэка Volkswagen Polo оказалась одной из самых ожидаемых на российском рынке.

В свою очередь, производитель не стал поставлять в страну «заряженную» модификацию, которую удалось запечатлеть художникам, создавшим рендеры модели. В частности, Volkswagen Polo получил видоизмененные бамперы, а также крупные воздухозаборники. Кроме того, передняя часть кузова отличается решеткой радиатора и рельефом дверей.

Задняя часть также отличается формой бампера, а также выхлопной системой, придающей более агрессивный вид автомобилю. Напомним, для европейского рынка автомобиль доступен с 2-литровым мотором на 200 л.с. мощности. Покупатели могут выбрать Volkswagen Polo с механической или роботизированной коробкой передач.