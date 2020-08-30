Рассекречено фото салона премиального внедорожника Wey Tank 300

30.08.2020, 9:55, Новости дня

Китайская компания Great Wall продемонстрировала внешний вид нового внедорожника, который получил имя Wey Tank 300.

Вместе с тем эксперты констатировали, что новинка по дизайну интерьера имеет множество сходств с немецким конкурентом Mercedes-Benz Gelendwagen актуальной версии. В частности, виртуальная приборная панель и круглые дефлекторы придают модели более дорогой вид. На передней панели установлен крупный дисплей мультимедийного комплекса.

Что касается внешнего вида, то здесь применили стилистику машин, которые выпускались в 80-е годы прошлого века. Из технических параметров следует отметить 2-литровый бензиновый двигатель на 245 л.с. мощности. Также в компании анонсировали, что старт продаж состоится осенью нынешнего года.