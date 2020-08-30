 

SpaceX запустит сегодня сразу две ракеты

30.08.2020, 9:54, Новости дня

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 30 августа сразу два космических запуска. Первый из них, который состоится в 10.12 по времени Восточного побережья (17.12 по Киеву), запустит 12-ую миссию Starlink, говорится на сайте SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовалась при запуске миссии GPS III Space Vehicle 3 в июне 2020 года, доставит очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.

Стартовать Falcon 9 будет с комплекса LC-39A космического центра Кеннеди во Флориде, а спустя девять минут после запуска многоразовая часть ракеты-носителя должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Также 30 августа в 19.18 по времени Восточного побережья (31 августа в 2.18 по Киеву) SpaceX планирует запустить в космос еще одну ракету Falcon 9, говорится на YouTube-канале компании. Она доставит на орбиту Земли аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172. В компании отмечают, что эта миссия знаменует собой первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый полярный запуск за десятилетие.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 7 августа – на орбиту доставили 57 спутников Starlink и два вспомогательных спутника BlackSky.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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