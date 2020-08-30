 

Число жертв урагана “Лаура” в США достигло 16

30.08.2020, 9:54, Новости дня

В США число жертв урагана “Лаура”, обрушившегося на штаты Техас и Луизиана, достигло 16. Об этом сообщает агентство Assisiated Press.

По данным агентства, более половины из них погибло в результате отравления угарным газом в результате неправильной эксплуатации генераторов. Среди последних погибших – 80-летняя женщина и 84-летний мужчина, которые умерли именно от такого отравления.

На место происшествия прибыл президент США Дональд Трамп. 

По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, “Лаура” признана самым мощным ураганом, когда-либо поразившим штат. Он превзошел даже “Катрину”, которая обрушилась в том числе на Луизиану 15 лет назад.

Ранее агентство писало, что этот ураган – один из сильнейших, когда-либо обрушившихся на США. Максимальная скорость ветра “Лауры” достигала 241 км/ч. Только через 11 часов после выхода на сушу “Лаура” окончательно утратила статус урагана и стала тропическим штормом.

Эдвардс говорил, что ущерб от стихии пока не подсчитан, но уже ясно, что он будет “колоссальным” – около 900 тыс. домов, заведений и предприятий остались без света, разрушены целые кварталы. Губернатор добавил, что власти готовились к худшему развитию событий.

Из-за приближения “Лауры” власти эвакуировали более полумиллиона жителей Техаса и Луизианы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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