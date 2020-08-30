Назван “суперпродукт” для снятия болей в спине

30.08.2020, 9:53, Разное

Боль в спине может быть спровоцирована сном в неудобной позе или же вызвана неправильным питанием. Хирург-ортопед Бранко Прпа назвал «суперпродукт», который поможет избавиться от дискомфортных ощущений.

С проблемами в спине сталкиваются многие люди, но далеко не все знают, что облегчить состояние поможет продукт, находящийся под рукой. Речь идет о сладком картофеле, который обладает противовоспалительными свойствами за счет присутствия питательных веществ.

Уменьшить риск возникновения болей в спине поможет тимьян. Дискомфортные ощущения подавляются из-за множества активных ингредиентов.

Доступным лекарством считается и куркума. Специя также обладает противовоспалительными свойствами. От болей в спине избавит также имбирь.