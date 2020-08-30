Ученые обнаружили мутацию, повышающую тягу к романтике

30.08.2020, 9:53, Разное

Исследователи из университета Макгилла в Квебеке нашли мутацию, которая у романтических натур увеличивает выработку окситоцина – «гормона любви». Результаты опубликовали в издании Scientific Reports.

Ученые изучали больше 1000 гетеросексуальных пар, которые были в отношениях больше 5 лет. Они просили участников сообщить, как часто у них происходят романтические события, такие как выход в ресторан, ситуации для общего смеха и улыбок. Также испытуемые должны были описывать собственные эмоции в период коммуникации с партнером. Далее экспертами был проведен анализ генома всех участников эксперимента. Как выяснилось, у людей, которые склонны к сильной привязанности и часто показывающих романтическое настроение, существует мутация в гене CD38, способствующая повышенной выработки окситоцина – «гормона любви».

У мутации есть два аллеля –A и C, а аллели – это формы гена с малыми различиями в последовательности основной ДНК. Оказалось, что очень общительны люди с генотипом CC, если сравнивать их с носителями AA и AC, очень привязаны к партнеру, редко гневаются, разочаровываются и беспокоятся. Такие люди быстро приспосабливаются к отношениям и склонны к поддержке. Носители мутации любят разговаривать, смотреть телевизор, часто отзываются на просьбы, переступая через гордость. Они оценили свои взаимоотношения как удачные, чем испытуемые, у кого мутирования не обнаружили.

Авторы исследования полагают, что такая мутация оказывает влияние на романтику и толкает людей к развитию отношений. Также исследователи доказывают о важности генетических факторов в образовании отношений. Даже близнецы, которых воспитали в разных условиях, имеют похожее отношение к своим бракам.