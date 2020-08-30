Врач Литвинов назвал признаки детского рака на ранней стадии

30.08.2020, 9:53, Разное

Врач Дмитрий Литвинов назвал ранние признаки развития рака у детей. В РФ ежегодно увеличивается процент несовершеннолетних пациентов с онкологическими заболеваниями. В 80% случаев их вылечить невозможно, поскольку диагностика осуществляется очень поздно.

Признаки детского рака не являются универсальными, но, зная их, родители могут насторожиться. В частности, у ребенка наблюдается плохой аппетит, нежелание играть, постоянная слабость. Если дети заболели инфекцией, то не обязательно она может быть проявлением онкологии. Однако все равно стоит посетить врача, чтобы тот провел квалифицированную диагностику и исключил опасные патологии.

Дмитрий Мороз, занимающий пост председателя комитета Госдумы по охране здоровья, рассказал, что на лечение рака среди детей дополнительно выделен триллион рублей. Это поможет выявлять болезнь у маленьких пациентов на ранних стадиях.