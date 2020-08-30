 

Израиль ответил на запуск шаров со взрывчаткой ударом по целям в Газе

30.08.2020, 9:48, Новости дня

Израильские танки ударили по объектам ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армия обороны страны (ЦАХАЛ).

«В течение дня взрывоопасные шары запускались из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ на текущие события некоторое время назад танки армии обороны Израиля нанесли удары по военным постам ХАМАС на юге сектора Газа», – пишет ведомство в Twitter.

Ранее сообщалось, что Израиль дважды за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства, удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинских радикалов.

Напомним, 22 августа Израиль поразил цели в секторе Газа в ответ на запуск ракеты.



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