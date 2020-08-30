 

В США предложили выплачивать репарации потомкам рабов

30.08.2020, 9:48, Новости дня

В американском штате Калифорния предложили проработать вопрос выплат репараций потомкам темнокожих рабов. Для этого могут создать специальную группу из девяти законодателей.

Верхняя палата калифорнийского законодательного собрания уже одобрила резолюцию о формировании целевой группы на голосовании. Теперь вопрос должны одобрить в нижней палате до ухода заксобрания на летние каникулы 31 августа этого года, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press. 

Если группу создадут, то ее эксперты должны будут определить вид и объем репараций потомкам рабов к лету 2023 года.

Одним из сторонников инициативы о выплатах выступил демократ Холли Митчелл. Сенатор считает, что власти американского штата еще до начала Гражданской войны в 1861 году принимали законы для поддержания сохранения рабства на юге Соединенных Штатов. 

Она отметила, что последствиями рабства стали большое количество безработных, осужденных и бездомных афроамериканцев, а также их низкая успеваемость в учебе.

Ученые-генетики из США провели исследование, чтобы установить, из каких стран чаще всего привозили рабов, в работе приняли участие свыше 50 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих. 



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