Зураб Церетели создаст памятник омским врачам

30.08.2020, 9:09, Разное

Министерство культуры выделит грант в размере 50 млрд рублей скульптору-монументалисту Зурабу Церетели на возведение в Омске монумента, посвящённого подвигу врачей, сумевших сохранить жизнь оппозиционному политику Алексею Навальному.

Соответствующее распоряжение подписала глава ведомства Ольга Любимова.

В основу сюжета скульптурной композиции положена история госпитализации пациента. Навальный будет изображён в лежачем виде на носилках. Рядом с ним будет фельдшер, вкалывающий неизвестное вещество и санитары. Машина скорой помощи высотой 25 метров и шириной 15 метров. Фигуры врачей Церетели видит десятиметровыми. Они будут возвышаться над Навальным.

– Я был во многих странах мира, и могу сказать, что отечественные врачи — лучшие в мире, а это значит, что мы просто обязаны увековечить их подвиг, и увековечить достойным монументом, не простым, а грандиозным. Недавно я изучил архитектурное наследие Омска и понял — там нет ни одной моей работы. Это несправедливо оставить такой город без чего-либо монументального. В качестве сюжета я решил взять актуальную тему спасения моего друга Алексея Навального. От себя добавлю, что ему повезло, что он попал в надёжные руки, в той же Америке или Германии не факт, что ему помогли бы. Я рад, что и Минкульт солидарен со мной, теперь можно приступать к работе, — заявил Церетели.