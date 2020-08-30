«Решим дело по-семейному» – Николай Лукашенко женится на дочери Тихановской

30.08.2020, 9:11, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих разойтись, объявив, что между ним и Светланой Тихановской достигнута договорённость о заключении династического брака между сыном президента Николаем и Юлией Тихановской.

После свадьбы оба законно избранных президента смогут править государством совместно.

Лукашенко привёл в пример волнения аристократии в Великом княжестве Литовском в 1493 году, когда против гродненского воеводы Борзислава Пониковского поднял мятеж шляхтич Владислав Пшиздецкий. После двух лет вялотекущей гражданской войны на территории современной Белоруссии было принято решение о заключении брака между лидерами враждующих фракций. После этого в стране воцарился мир, а Пшиздецкий после смерти Пониковского занял его должность. Приводя этот исторический случай в качестве прецедента, белорусский лидер выразил уверенность, что нынешние протесты по поводу выборов удастся решить подобным способом.

– Я ей [Тихановской] и говорю: Света, ну шо ты горячку порешь? Какое НАТО, какая передача Гродно Литве? Давай сядем, выпьем, порешаем всё как взрослые люди. У тебя Юлька-красавица на выданье. Я Коленьке фотку показал, ему понравилось. Ну так что же мы будем тут Монтекки и Капулетти устраивать? Давай детишек поженим, станем друг другу сватами, и дальше порешаем всё, так сказать, в семейном кругу, без американцев и европейцев. Назначу тебя вице-президентом, раз ты тоже законно избранная, а потом, так сказать, заступишь на вахту вместо меня, — сказал Лукашенко.