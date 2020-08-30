 

«Решим дело по-семейному» – Николай Лукашенко женится на дочери Тихановской

30.08.2020, 9:11, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих разойтись, объявив, что между ним и Светланой Тихановской достигнута договорённость о заключении династического брака между сыном президента Николаем и Юлией Тихановской.

После свадьбы оба законно избранных президента смогут править государством совместно.

Лукашенко привёл в пример волнения аристократии в Великом княжестве Литовском в 1493 году, когда против гродненского воеводы Борзислава Пониковского поднял мятеж шляхтич Владислав Пшиздецкий. После двух лет вялотекущей гражданской войны на территории современной Белоруссии было принято решение о заключении брака между лидерами враждующих фракций. После этого в стране воцарился мир, а Пшиздецкий после смерти Пониковского занял его должность. Приводя этот исторический случай в качестве прецедента, белорусский лидер выразил уверенность, что нынешние протесты по поводу выборов удастся решить подобным способом.

– Я ей [Тихановской] и говорю: Света, ну шо ты горячку порешь? Какое НАТО, какая передача Гродно Литве? Давай сядем, выпьем, порешаем всё как взрослые люди. У тебя Юлька-красавица на выданье. Я Коленьке фотку показал, ему понравилось. Ну так что же мы будем тут Монтекки и Капулетти устраивать? Давай детишек поженим, станем друг другу сватами, и дальше порешаем всё, так сказать, в семейном кругу, без американцев и европейцев. Назначу тебя вице-президентом, раз ты тоже законно избранная, а потом, так сказать, заступишь на вахту вместо меня, — сказал Лукашенко.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман

02.07 / Франция оказалась в сложном положении после поражения Хафтара в Ливии

06.08 / Размер имеет значение: высокие люди больше подвержены риску заражения COVID-19

07.07 / Мнение: Письмо: “Он очень хороший”

18.08 / Звезда сериала “Закон каменных джунглей” Ольга Виниченко расписалась с женихом в московском ЗАГСе

14.08 / Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии

29.06 / Мнение: Биолаборатории США в республиках бывшего СССР

20.08 / Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому

13.08 / Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенным фото в подвесном чане

16.08 / Мнение: Куштау

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска