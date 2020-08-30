Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

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30.08.2020, 9:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и указал на динамичное развитие этой сферы в России, сообщила пресс-служба Кремля.

Текст поздравления размещен на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что угольная промышленность по праву считается одной из старейших и приоритетных отраслей российского топливно-энергетического комплекса. 

Путин уточнил, что труд шахтера пользуется почетом и уважением в обществе. Он выразил благодарность ветеранам, которые в тяжелейших условиях военного времени демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку.

«Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов», – сказал президент.

Также он подчеркнул, что нынешние работники отрасли чтят традиции своих предшественников и работают с полной отдачей. Путин добавил, что во многом благодаря их профессиональным успехам РФ уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров угля.

Профессиональный праздник горняков – День шахтера – отмечается в последнее воскресенье августа.



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