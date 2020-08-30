 

Шантаж с целью навязать свой газ — премьер Мекленбурга осудила санкционные угрозы США

30.08.2020, 8:50, Новости дня

Санкционные угрозы США из-за «Северного потока — 2» — это «попытка шантажа» с целью навязать немцам свой сланцевый газ, сказала премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. «Американцев волнует только это. Мы же не можем позволять другим предписывать нам, какую энергию, какой газ и у кого покупать», — передаёт Focus её слова.


Reuters

Политики в ландтаге немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания единодушно осудили санкционные угрозы США из-за «Северного потока — 2», назвав их «атакой на государственный суверенитет», пишет Focus. Они призвали Берлин и Брюссель не допустить принятия штрафных мер или же в случае необходимости «отреагировать на них должным образом».

В поддержку российско-немецкого проекта в очередной раз выступила и премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг. По её словам, Германии нужен дополнительный газ, чтобы обеспечить энергоснабжение страны на фоне выхода из ядерной и угольно энергетики.

Санкционные угрозы — это «попытка шантажа» с целью навязать немцам американский сланцевый газ, убеждена политик: «Американцев волнует только это. Мы же не можем позволять другим предписывать нам, какую энергию, какой газ и у кого покупать». Обсуждение этой темы в ландтаге было спровоцировано письмом сенаторов США руководителям порта Засниц на балтийском острове Рюген, в котором они угрожают им санкциями. Этот порт играет важную роль в строительстве «Северного потока — 2». Он служит складом для труб, а также местом, откуда отбывают суда-трубоукладчики.



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