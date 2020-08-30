 

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

30.08.2020, 8:48, Новости дня

На территории всей РФ ожидается теплое начало сентября, превышение нормы температуры будет наблюдаться в столичном регионе, на юге европейской части и вблизи озера Байкал, сообщил Гидрометцентр.

В частности, на карте прогноза средней температуры на декаду на сайте Гидрометцентра все территория РФ окрашена в розовый цвет. Это значит, что температура ожидается около и выше нормы, передает РИА «Новости». 

При этом жителей столичного региона и юга европейской части РФ ожидает превышение нормы на четыре градуса. 

Также аномальное тепло ожидается в азиатской части страны. На юге Восточной Сибири – к западу от Красноярска, на юге Якутии, а также в районе озера Байкал – также будет на четыре градуса теплее нормы.

В Гидрометцентре уточнили, что средняя температура в столичном регионе в ближайшую декаду будет 16 градусов, на юге европейской части РФ от 20 до 24 градусов, на юге восточной Сибири – около 12.

В свою очередь аучный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что средние показатели температур начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа.

Ранее Вильфанд опроверг расхожее мнение о наступлении «бабьего лета» с 14 сентября, согласно народной примете.



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