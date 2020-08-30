 

В Крыму ответили на идею Зеленского обсудить статус полуострова

30.08.2020, 8:48, Новости дня

В Крыму не считают актуальным делать статус полуострова предметом обсуждений, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что вопрос статуса Крыма на данный момент закрыт, и ни на одной мировой политической дискуссионной площадке его не обсуждают всерьез, передает РИА «Новости».

«Все все понимают. Эта тема уже не предмет обсуждения, с Зеленским так уж точно», – отметил он.

Глава парламента республики предположил, что власти Украины возвращаются к теме Крыма, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем страны.

«Рейтинг у Зеленского упал ниже плинтуса. Страна разобщена, люди в растерянности. Их вели в одну сторону, другую, третью. В итоге никуда не привели. Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией. Поэтому периодически они вытаскивают различные проекты, бредовые идеи. Все это совершенно неактуальная и бесперспективная повестка», – отметил Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.

Российский сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что заявление Кравчука и поведение правительства Украины в отношении Крыма – «это средневековая дикость и варварство».



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