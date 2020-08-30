 

Экс-разведчик КГБ Швец: После университета КГБ я, условно, попал в такую команду, как “Барселона”, а Путин – во второй состав урюпинского “Газмяса”

30.08.2020, 8:33, Новости дня

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что после учебы он и Путин попали в разные “команды”.

Журналист попросил прокомментировать тот факт, что Швец после учебы в вузе стал сотрудником резидентуры КГБ в Вашингтоне, а Путин – “скромным директором дома культуры в Дрездене”.

“Я вам скажу так, чтобы было понятно для любителей футбола. Я попал в такую команду, как “Барселона”… А Путина послали во второй состав урюпинского “Газмяса”. Вот где-то примерно так”, – объяснил экс-разведчик.

Он также выразил сомнения в том, что Путин – “умнейший человек”.

“Как говорил [российский бизнесмен Борис] Березовский после того, как Путина сделали президентом: “В следующий раз дайте мне табуретку и первый общенациональный канал телевидения – и я эту табуретку сделаю президентом”, – отметил Швец.

Он считает, что Путин продержался у власти в России потому, что “судьба так была благосклонна”.

Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

В 1970 году Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов окончил московскую Высшую школу КГБ №1, говорится на сайте главы Кремля.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

“Барселона” играет в футбольном топ-дивизионе Испании, о существовании команды “Газмяс” в Урюпинске информации нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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