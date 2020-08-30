 

Мигранты с коронавирусом покусали врачей в Италии

30.08.2020, 8:08, Новости дня

Мигранты из Нигерии, которых поместили в военный госпиталь в Риме из-за заражения коронавирусом, набросились на местных медиков и попытались сбежать.

По информации минобороны Италии, мужчина и две женщины сначала потребовали выписать их из больницы, а после отказа вступили в потасовку с врачами и военными. Для усмирения пациентов медперсоналу пришлось вызвать карабинеров, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.

В результате оказались перевернуты мебель, койки и письменные столы. Несколько человек, включая военных и медиков, получили травмы.

Поводом для негодования нигерийцев стала выписка другого пациента, 16-летнего бенгальца, который сдал отрицательный тест на коронавирус.

Ранее Адлерский районный суд оштрафовал на 15 тыс. рублей и арестовал на трое суток мужчину, который пытался сбежать из обсерватора в Сочи. 



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