Новое месторождение газа не отвернёт Турцию от России

30.08.2020, 7:52, Новости дня

Турция и РФ по-прежнему нужны друг другу по ряду вопросов от Сирии до Ливии и безопасности в Чёрном море, пишет Al Jazeera. Открытие нового месторождения газа в Чёрном море сделает Турцию более независимой и укрепит её позиции на переговорах, но не навредит сотрудничеству двух стран.



Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что у побережья его страны нашли крупные залежи природного газа. Турецкие власти взбудоражены, они рассчитывают, что это только начало и впереди будут открыты новые месторождения. И, по словам журналиста Al Jazeera, такой энтузиазм понятен.

Турция сейчас потребляет много природного газа, а её главным поставщиком всегда была Россия, из которой приходило больше половины поставок. Но в первой половине этого года эта доля упала, зато почти четверть всего газа стала приходить из Азербайджана, а также выросли поставки сжиженного газа.

Новые месторождения дают Турции надежду на то, что удастся снизить зависимость от иностранных поставок и даже заняться экспортом в Европу. А это, в свою очередь, принесёт и политические дивиденды.

Важно также то, в какой момент произошла находка: когда Турция втянута в спор по поводу морских границ в Восточном Средиземноморье. Как раз сейчас проходят военные учения Греции и ОАЭ, а несколько ранее закончились учения самой Турции.

Так что разработка месторождения в Чёрном море может отвлечь внимание от проблем в Средиземном, пишет автор статьи. Хотя пока что внутри Турции представители разных партий поддерживают жёсткую позицию в конфликте с Грецией. Кроме того, политика с позиции силы пока что приносит свои плоды. Однако наличие разных возможностей всегда кстати.

Отдельно автор статьи упоминает про экономические проблемы Турции, которые стали острее из-за пандемии. И хотя в 2021 году там ожидается восстановление, времена, когда правящая партия побеждала, благодаря сильной экономике, позади.

Так что новые месторождения Турцию не спасут от всех проблем. Тем более инфраструктуру ещё надо построить, а это технически сложно и дорого. Внутренний спрос там сейчас снижается, и новому месторождению ещё придётся выдержать конкуренцию с внешними поставками.

И всё же есть в этой новости признак грядущих перемен. Так, Турция в ближайшие годы сможет пересмотреть долгосрочные контракты с другими поставщиками, включая «Газпром». У Турции будут возможности выторговать себе лучшие условия, включая цену.

Так что Анкара обретёт больше гибкости и повысит голос в международных энергетических отношениях. Внутреннее производство газа может переформатировать стратегические отношения с Россией. Турция сможет соревноваться с Россией в тех вопросах, где их интересы расходятся.

«Анкара и Москва по-прежнему нужны друг другу по ряду вопросов от Сирии до Ливии и безопасности в Чёрном море. Двигаясь к своей цели по достижению энергетической независимости, Турция будет продолжать балансировать между Россией и Западом, пытаясь обрести статус и влияние», — делает вывод Al Jazeera.