Экс-разведчик КГБ Швец: Члены семьи Лукашенко на прошлой неделе связывались с США по поводу их возможной эвакуации за границу

30.08.2020, 7:50, Новости дня

Члены семьи президента Беларуси Александра Лукашенко вели переговоры с американскими властями о возможной эвакуации за рубеж. Об этом со ссылкой на свои источники в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

“У меня есть вполне достоверная информация, это уже не из Минска и не из Кремля, о том, что члены семьи Лукашенко недавно, а точнее – на прошлой неделе, связывались с американцами и подняли вопрос, не могут ли американцы вывезти их куда-либо для дальнейшего проживания с гарантией их личной безопасности и [сохранения] каких-то капиталов”, – сообщил Швец.

Журналистка уточнила, шла речь об эвакуации только семьи Лукашенко или самого Лукашенко тоже.

“Речь шла “о нас”. Это щекотливый вопрос – упоминать имя Лукашенко. Но вопрос стоял в том, чтобы практически всю семью [вывезти]. Американцы ответили очень уклончиво: мол, извините, ребята, в такие игры мы играть не будем”, – рассказал бывший советский разведчик.

По его мнению, Лукашенко пугает судьба бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в 2014 году во время массовых протестов бежал в Россию.

“Глядя на Януковича и остальных членов его команды, которых обобрали в России как липку, до нитки, [Лукашенко не хочет повторять их судьбу]. Непосильным трудом 26 лет наживал [богатство], и все – остался голым и босым”, – сказал Швец.

Он считает, что развитие событий в Беларуси возможно по двум сценариям: мягкому и жесткому. В обеих случаях Лукашенко лишится власти.

В первом случае смена власти должна произойти при активном участии координационного совета белорусской оппозиции, который, по информации Швеца, формировался “со значительным влиянием Москвы”.

“[При этом сценарии] переговорная группа, которую якобы создала оппозиция, дополняется представителями бывшей и нынешней номенклатуры Беларуси. Ее как бы размывают и делают более приемлемой для переговоров с Лукашенко. Она начинает переговоры о повторных президентских выборах, но уже без участия Лукашенко. Проводятся выборы. Возникает новая политическая система. И гарантом всему этому должны быть, по замыслу и в Минске, и в Москве, Германия, Франция, ОБСЕ и, возможно, США”, – сказал Швец.

По результатам этой операции, по его словам, Беларусь должна стать похожей на Армению.

“То есть Беларусь остается независимым государством, но ее вооруженные силы и спецслужбы в значительной степени переходят под контроль России. Это мягкий вариант”, – уточнил аналитик.

При жестком сценарии российские спецслужбы должны будут отстранить Лукашенко от власти силовыми методами, предупредил Швец.

“Если он на каком-то этапе заартачится, тогда при помощи “зеленых человечков” произойдет дестабилизация ситуации в Беларуси. Под прикрытием “зеленых человечков” в игру вступит российский спецназ и Лукашенко просто уберет”, – считает эксперт.

По его мнению, Лукашенко чрезвычайно напуган любым из этих сценариев, именно поэтому члены его семьи контактировали с США.

Интервью со Швецом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

По данным агентства Bloomberg, после выборов окружение Лукашенко говорило с российскими властями о возможности его бегства в Россию в случае свержения. Источники агентства рассказали, что Кремль обеспокоен тем, что Лукашенко может потерять власть.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое было записано за несколько дней до выборов, Лукашенко заявил, что ни при каких обстоятельствах не покинет Беларусь. “Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Вот это моя особенность. А знаешь, еще почему? Бегут те, у которых карманы набиты”, – заявил он.