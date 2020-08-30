 

Поджог авто в Киеве. Нардеп Лерос рассказал, что камера, направленная на парковку, не работала

30.08.2020, 7:18, Новости дня

Народный депутат от партии “Слуга народа” Гео Лерос сообщил в Facebook, что камеры видеонаблюдения, которые были направлены на парковку, где стоял его автомобиль, не работали.

“Приехала лаборатория полиции, оказывается, камера с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи”, – отметил он.

Приехала лаборатория полиции, оказывается запись камеры с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи.

Posted by Geo Leros on Reede, 28. august 2020

О поджоге своего автомобиля депутат сообщил в ночь на 29 августа. Лерос заявлял, что жители дома перед возгоранием слышали громкий хлопок. Полиция проводит проверку по факту вероятного поджога автомобиля.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке).

В мае 2020 года разгорелся публичный скандал с участием Лероса. Он обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В мае неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского. Оба являются фигурантами дела о “пленках Ермака”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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